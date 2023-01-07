В РФС заявили о смене технического спонсора сборной России в 2023 году

Российский футбольный союз в этом году намерен отказаться от использования экипировки немецкой компании Adidas, у сборной страны будет новый технический спонсор. Об этом в беседе с ТАСС рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнёр? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор", — отметил он.

Сотрудничество РФС с Adidas началось в 2008 году. В августе 2021-го стороны продлили контракт до 2026 года. Однако 1 марта 2022-го организация приостановила соглашение с союзом. При этом российская сборная минувшей осенью провела три товарищеских матча в экипировке от этой компании.