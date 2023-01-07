Россиянам разъяснили, как помочь человеку, провалившемуся под лёд
Спасатель Щетинин предупредил об опасности "бездумных" прогулок по льду
Заслуженный спасатель и член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин напомнил о правилах безопасного поведения на льду и рассказал, как можно помочь человеку, провалившемуся под лёд. Слова специалиста приводит RT.
"При потеплении может возникнуть утончение льда, поэтому ни в коем случае нельзя выходить на лёд бездумно. Обращайте внимание на ограничивающие таблички. Очень внимательно относитесь к проталинам: если вы видите провал или мокрое пятно, не приближайтесь", — сказал Щетинин, отметив, что проверить на прочность лёд и снежный покров также можно с помощью ветки или лыжной палки.
В случае попадания на тонкий лёд, по его словам, следует лечь, заняв большую поверхность, и потихоньку ползти до берега. Чтобы помочь провалившемуся под лёд человеку, в первую очередь нужно позвонить в службу спасения (112). Тонущему же спасатель порекомендовал не паниковать и постараться вытянуть руки максимально вперёд, выталкивая себя на лёд ногами. При необходимости также можно избавиться от тяжёлых предметов, к примеру рюкзака, резюмировал специалист.
Ранее Лайф сообщал, что в Якутии собака привела спасателей к хозяину-рыбаку, не дав ему умереть на льду. Найденного мужчину эвакуировали на берег и передали врачам. Предполагаемая причина случившегося — травма при попытке сделать лунку. Также у него были выявлены признаки инсульта.
Агентство городских новостей "Москва"