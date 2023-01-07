Россиянам разъяснили, как помочь человеку, провалившемуся под лёд

Заслуженный спасатель и член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин напомнил о правилах безопасного поведения на льду и рассказал, как можно помочь человеку, провалившемуся под лёд. Слова специалиста приводит RT.

"При потеплении может возникнуть утончение льда, поэтому ни в коем случае нельзя выходить на лёд бездумно. Обращайте внимание на ограничивающие таблички. Очень внимательно относитесь к проталинам: если вы видите провал или мокрое пятно, не приближайтесь", — сказал Щетинин, отметив, что проверить на прочность лёд и снежный покров также можно с помощью ветки или лыжной палки.

В случае попадания на тонкий лёд, по его словам, следует лечь, заняв большую поверхность, и потихоньку ползти до берега. Чтобы помочь провалившемуся под лёд человеку, в первую очередь нужно позвонить в службу спасения (112). Тонущему же спасатель порекомендовал не паниковать и постараться вытянуть руки максимально вперёд, выталкивая себя на лёд ногами. При необходимости также можно избавиться от тяжёлых предметов, к примеру рюкзака, резюмировал специалист.