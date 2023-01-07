В Кемерове нашли "капсулу времени" с потерянными советскими открытками и письмами

Большую стопку писем и открыток, так и не доставленных по адресу, обнаружили в подъезде жилого дома в Кемерове. "Капсула времени" была спрятана между стеной и почтовыми ящиками, находка пролежала там десятки лет.

Лайфу рассказали о редкой коллекции советских неотправленных писем, найденных в подъезде жилого дома в Кемерове. Видео © LIFE

Самым старым посланием оказалось письмо от 1974 года. Также среди реликвий есть поздравления с Новым годом, 8 Марта, 1 Мая и письма со всего СССР: из Москвы, Новокузнецка, Алма-Аты, Вильнюса и других городов.

Сотрудники управляющей компании рассказали Лайфу, что не стали избавляться от коллекции и сейчас разыскивают несостоявшихся получателей, чтобы вручить им письма из прошлого. Многие из потенциальных владельцев посланий уже давно переехали, и их постараются отыскать через соседей и отправителей.