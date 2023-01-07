В Германии рассказали о важном уроке, который Путин извлёк из отношений с НАТО

Российский лидер Владимир Путин учёл опыт первого президента СССР Михаила Горбачёва в отношениях с НАТО в 1990-х годах. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Junge Welt.

"Михаил Горбачёв отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлёк этот урок", — сказано в материале.

Кроме того, автор статьи считает, что сообщение о поставке первых танков из арсеналов НАТО на Украину выглядит как попытка проверить, насколько долго Москва не будет отвечать на провокации Североатлантического альянса.