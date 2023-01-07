В Германии рассказали о важном уроке, который Путин извлёк из отношений с НАТО
Junge Welt: Путин принял во внимание опыт Горбачёва в отношениях с НАТО в 1990-х годах
Российский лидер Владимир Путин учёл опыт первого президента СССР Михаила Горбачёва в отношениях с НАТО в 1990-х годах. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Junge Welt.
"Михаил Горбачёв отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлёк этот урок", — сказано в материале.
Кроме того, автор статьи считает, что сообщение о поставке первых танков из арсеналов НАТО на Украину выглядит как попытка проверить, насколько долго Москва не будет отвечать на провокации Североатлантического альянса.
Ранее глава Минобороны Украины Резников заявил, что ВСУ выполняют миссию НАТО. Он также подчеркнул, что западные политики регулярно напоминают Украине, что она прикрывает весь Запад "как щит".
ТАСС / Климентьев Михаил