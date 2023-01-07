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8 советских новогодних подарков, которые теперь стоят состояние

Оглавление
Железная дорога из ГДР и "Пионерская"
Дорогие куклы
Солдатики
Часы "Полёт" и часики "Чайка"
Новогодняя открытка
Книга — лучший подарок!
Ватный Дед Мороз
Диапроекторы и музыкальные шкатулки

На Новый год в СССР подарки дарили не только детям, но и друг другу. Кто бы мог подумать, что некоторые из них со временем станут настоящими сокровищами.

Опубликовано 6 января 2023, 23:40
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Обложка © ТАСС / Владимир Яцин

Обложка © ТАСС / Владимир Яцин

Железная дорога из ГДР и "Пионерская"

Фото © YouTube / Moduvator

Фото © YouTube / Moduvator

Не было в СССР ни одного мальчишки, который бы не мечтал об игрушечной железной дороге — с паровозиками, вагонами, развязками и семафорами. Особенно у советских школьников ценилась железная дорога из ГДР. Её производили две фирмы: PIKO и Berliner TT-Bahner. Набор стоил от 20 до 40 рублей и мог сделать любого пацана совершенно счастливым.

В самый простой набор, который в зависимости от фирмы назывался Junior или Start, входил круг железной дороги, паровозик, два грузовых вагона и стрелка-реостат. Эту дорогу можно было построить овалом, кругом, восьмёркой и с упоением устраивать на ней крушение поезда. В самых продвинутых наборах количество вагонов и локомотивов было больше, у паровоза был тендер с углём, а сама железная дорога имела развилки и перекрёстки.

Большая часть таких игрушек поломана и потеряна. Отдельные элементы от дороги сейчас продаются недорого — буквально по 100–450 рублей. А за полный или расширенный комплект теперь просят от 100 тысяч и больше.

Но ещё дороже стоит самая первая железная дорога, выпущенная в СССР при жизни Сталина — в 1951 году. Она называлась "Пионерская" и включала в себя железную дорогу с развязками, локомотив, пассажирские вагоны, вагон-платформу, грузовой вагон, стрелки и семафоры, мост, будку дежурного, макет железнодорожной станции, понижающий трансформатор и блоки питания. Игрушка была упакована в квадратный фанерный ящик и уже тогда стоила дорого: до 1961 года её цена была 360 рублей. Поэтому немудрено, что сейчас коллекционеры даже за очень подержанные экземпляры просят от 185 тысяч и выше.

Дорогие куклы

Кукла Ирина. Фото © YouTube / My crazy hobby

Кукла Ирина. Фото © YouTube / My crazy hobby

Девочки в СССР в железные дороги играли редко. Они мечтали о куклах, и мечты эти в Новый год часто осуществлялись. Теперь цена многих из этих кукол начинается от 10–13 тысяч рублей. Самыми дорогими являются те, что выпускались небольшими тиражами на окраинах советской империи. Они были разными: паричковыми, прессопилочными и даже целлулоидными. Например, 40-сантиметровая кукла "Альпинистка", произведённая в СССР на фабрике "Художественная игрушка", недавно ушла на аукционе за 103 тысячи рублей. Голова и руки-ноги этой куклы сделаны из прессопилок, а туловище мягкое. У куклы есть особенность — "флиртующие" глазки, которые двигаются вправо-влево.

Выпущенная киевской фабрикой "Победа" в 1950 году прессопилочная кукла Ирина в лёгком светлом платьице и в съёмных ботиночках была однажды оценена на аукционе в 76 тысяч рублей. А выпущенная в Москве фабрикой "8 Марта" 36-сантиметровая кукла Алечка с закрывающимися глазами и в родном наряде, который включал в себя бельё (!), платье, накидку, туфельки и капор, оценивается сейчас на одном из аукционов в 75 тысяч.

Солдатики

Фото © back-in-ussr.com

Фото © back-in-ussr.com

Школьникам младших классов и детям старшего детсадовского возраста часто дарили на Новый год наборы игрушечных солдатиков. Особенно ценились фигурки Донецкой фабрики и производства ГДР. Теперь даже одиночные фигурки из довоенных советских наборов стоят до 8–9 тысяч рублей, а цена самых редких начинается от 25 тысяч. Примерно столько же стоят и фигурки различных воинов из ГДР. Оказывается, в советские времена в этой соцстране производились даже солдатики-индейцы, которые, конечно же, пользовались бешеной популярностью у советских школьников, ведь фильмы киностудии DEFA "про индейцев" любили все.

Самыми дорогими считаются наборы солдатиков от фабрик "Промполиграф" и "Красный треугольник": их цена начинается от 70 тысяч. Ценятся донецкие фигурки. Например, в советском наборе с индейцами был индеец, у которого стрела торчала "из интересного места". Его быстро убрали из набора, посчитав, что это слишком жестоко. Теперь этот раритет оценивают в 30 тысяч рублей. А редкие донецкие рыцари стоят по 100 тысяч за пару. Вот тебе и солдатики...

Часы "Полёт" и часики "Чайка"

Фото © YouTube / Ремонт часов

Фото © YouTube / Ремонт часов

Школьникам взрослые дарили часы чаще всего на день рождения. А вот друг друга могли порадовать таким подарком и на Новый год. Сейчас из винтажных часов ценятся женские позолоченные часики "Чайка" на браслетах — их цена доходит до 60–70 тысяч рублей. Как правило, коллекционеров привлекает красота часов и 585-я проба позолоты.

Но ещё больше востребованы мужские часы "Полёт". Цена редких экземпляров начинается от 70–80 тысяч рублей и заканчивается ближе к 200 тысячам. Самыми дорогими среди часов "Полёт" считаются часы-хронографы "Океан", выпущенные в 1979–1980 годах, со светящимися стрелками, календарём, секундомером и прочими свойствами, которые так ценили советские мужчины.

Новогодняя открытка

Фото © u-ssr.ru

Фото © u-ssr.ru

Но если часы в позолоченном или золотом корпусе могли себе позволить в СССР немногие, то отправить друзьям и родственникам новогодние открытки могли все, стоило это буквально копейки. Их посылали по почте, подписав пожелания и сбросив в ближайший почтовый ящик, их дарили друг другу на работе и даже вручали родственникам в гостях — на память. Открытки в СССР печатали красочные, яркие, с позолотой и серебром, часто это были настоящие произведения искусства, ведь их рисовали профессиональные художники.

Например, в 1945 году Полиграфической мастерской Художественного фонда Ленинградского союза художников были выпущены тиражом 25 тысяч экземпляров открытки с изображением Деда Мороза на лыжах художника Н. Петрова. Теперь эту подписанную кем-то открытку продают за пять тысяч рублей.

Двойная открытка с Дедом Морозом, управляющим тройкой лошадей, авторства известного художника-мультипликатора Зарубина оценивается уже в 15 тысяч. А лаконичная двойная открытка 1967 года ленинградского издательства "Художник РСФСР", на которой изображён стилизованный земной шар с ёлочкой, а внутри — зимний пейзаж, оценивается уже в 25 тысяч рублей.

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Книга — лучший подарок!

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Лозунг "Книга — лучший подарок!" был распространён по всему СССР. Книги дарили и на Новый год. Конечно, праздник этот считался волшебным, поэтому под ёлочку клали художественную литературу или художественные альбомы. А детям дарили сказки. Например, детская книга Николая Носова "Незнайка в Солнечном городе" издательства "Детгиз" 1959 года с иллюстрациями Лаптевой теперь оценивается в 50–100 тысяч рублей. Трёхтомник Афанасьева 1985 года и книга "Русские народные сказки" 1963 года издательства "Детская литература" стоят 65–75 тысяч. "Сказки" Чуковского того же "Детгиза" 1956 года и "Таджикские народные сказки" издательства "Сталинабад" 1957 года сейчас оцениваются в 75 тысяч рублей.

Ватный Дед Мороз

Фото © YouTube / Ирина My DIY life

Фото © YouTube / Ирина My DIY life

На Новый год старались преподносить и тематические подарки. В СССР был обычай не просто наряжать елочку — под неё обязательно ставили фигурку Деда Мороза, а позже и Снегурочки. После войны Дедов Морозов делали из фарфора, из ваты (в таком случае фигурку сверху покрывали проклеенной тканью), а до войны и во время неё фигурки делали из проклеенной бумаги — папье-маше. В позднем СССР их, как и Снегурочек, стали выпускать из пластмассы.

Фарфоровая статуэтка Деда Мороза (с двумя зайцами и мешком подарков) высотой 35 сантиметров, которая выпускалась в начале 1960-х годов на Ангарском керамическом заводе, нынче оценивается в 100–150 тысяч рублей. А редкие довоенные фигурки и фигурки военного времени из папье-маше оцениваются на уровне 100 тысяч. Некоторые из них довольно оригинальные: Дед Мороз одет в жёлтую шубу, а на голове у него шапка-ушанка. Деревянные фигурки военных и послевоенных лет стоят 50–65 тысяч, а вот ватные Деды Морозы производства 1960–1970-х годов стоят недорого — от двух до восьми тысяч рублей.

Диапроекторы и музыкальные шкатулки

Фото © 20th.su

Фото © 20th.su

Детям на Новый год родители всегда старались подарить немножко волшебства. Поэтому многие подарки не были практичными. Они должны были восхитить ребёнка и окунуть самого взрослого в мир детства. Например, на Новый год часто дарили диапроекторы, и потом на каникулах можно было всем вместе смотреть в темноте сказочные истории. Или это были музыкальные шкатулки, которые играли полонез Огинского, новогодние шары на подставках, в которых обязательно стоял домик и взвивалась метель, стоило его как следует потрясти.

Увы, эти предметы со временем дорогими не стали. Музыкальные шкатулки стоят едва ли тысячу, шары и того дешевле. Диапроекторы стоят от 300 до 1500 рублей. Но стоит ли всё измерять деньгами? Ведь воспоминания об этом празднике бесценны.

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Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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