Мальчик Глеб смог погладить настоящего пингвина благодаря "Ёлке желаний"
Хуснуллин и Козлов исполнили мечты трёх детей в рамках акции "Ёлка желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках новогодней акции "Ёлка желаний" исполнил мечту семилетнего Глеба Богатырёва из Ростовской области, который загадал погладить настоящего пингвина.
Мальчик Глеб смог погладить настоящего пингвина благодаря "Ёлке желаний". Видео © "ВКонтакте" / Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Глеб вместе с министром посетил Московский зоопарк, где живут южноафриканские пингвины, а специалисты рассказали школьнику о привычках этих птиц. Самому активному пернатому мальчик даже придумал имя — Вова. Ещё с одним из пингвинов ребёнок познакомился уже за пределами аквариума. В завершение встречи Козлов подарил мальчику и его сестре плюшевых птиц, а тот в ответ преподнёс министру испечённый мамой домашний кекс.
Также в рамках "Ёлки желаний" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин исполнил мечты двух мальчиков из Горловки и Ижевска. Пятилетний Никита из ДНР получил в подарок робота, а Адам Гамаль из Ижевска встретился с любимой баскетбольной командой "УНИКС". Школьник даже принял участие в их тренировке.
Мама Никиты из Горловки рассказала, что об акции они узнали через Интернет, решили поучаствовать и очень ждали новогоднего чуда. Робота мальчику прямо домой принёс Дед Мороз.
Ранее в рамках акции "Ёлка желаний" детские мечты исполнили глава российского Минздрава Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
АГН "Москва" / Авилов Александр