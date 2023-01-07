Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках новогодней акции "Ёлка желаний" исполнил мечту семилетнего Глеба Богатырёва из Ростовской области, который загадал погладить настоящего пингвина.

Мальчик Глеб смог погладить настоящего пингвина благодаря "Ёлке желаний". Видео © "ВКонтакте" / Министерство природных ресурсов и экологии РФ

Глеб вместе с министром посетил Московский зоопарк, где живут южноафриканские пингвины, а специалисты рассказали школьнику о привычках этих птиц. Самому активному пернатому мальчик даже придумал имя — Вова. Ещё с одним из пингвинов ребёнок познакомился уже за пределами аквариума. В завершение встречи Козлов подарил мальчику и его сестре плюшевых птиц, а тот в ответ преподнёс министру испечённый мамой домашний кекс.

Также в рамках "Ёлки желаний" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин исполнил мечты двух мальчиков из Горловки и Ижевска. Пятилетний Никита из ДНР получил в подарок робота, а Адам Гамаль из Ижевска встретился с любимой баскетбольной командой "УНИКС". Школьник даже принял участие в их тренировке.

Мама Никиты из Горловки рассказала, что об акции они узнали через Интернет, решили поучаствовать и очень ждали новогоднего чуда. Робота мальчику прямо домой принёс Дед Мороз.