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7 января, 12:43

В Крыму летом презентуют электромобиль на базе УАЗа "буханки"

В Крыму летом текущего года состоится презентация электромобиля, созданного на базе микроавтобуса УАЗ "буханка". Внедорожник разрабатывает научно-производственное предприятие "Элькафа", а испытания модели стартуют уже весной, сообщил глава ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия.

"Донором" взяли УАЗ "буханку" для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом", — приводит ТАСС его слова.

Автомобиль будет оснащён электрической трансмиссией, при этом в моторном отсеке модифицированной "буханки" можно будет разместить топливный генератор, способный обеспечить дополнительный запас хода в местах, где нет зарядных станций. Кроме того, для холодных субъектов РФ предусмотрена установка топливного обогревателя салона.

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ТАСС / Алеев Егор

Наталья Исакова

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