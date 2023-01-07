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7 января, 12:40

Умер сотрудничавший с Земфирой и группой "Ария" продюсер Владимир Овчинников

<p>Владимир Овчинников. Обложка © <a href="https://vk.com/gitis.official?z=photo-145886776_457244398/album-145886776_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / ГИТИС</a></p>

Владимир Овчинников. Обложка © VK / ГИТИС

Умер сотрудничавший с певицей Земфирой и группой "Ария" российский продюсер и звукорежиссёр Владимир Овчинников. Об этом сообщила рок-группа "Ундервуд" в соцсетях.

В публикации отмечается, что Овчинников в последние годы боролся с заболеванием крови, однако музыкальную карьеру завершать не собирался. Последний концерт, где он работал в качестве звукорежиссёра, состоялся неделю назад.

"Ушёл из жизни Владимир Николаевич Овчинников — человек, известный каждому представителю российского музыкального мира, звукорежиссёр, имеющий огромное значение в современной музыке, великий практик, созидатель и педагог. <...> Три четверти студийной работы Владимира Николаевича — это треки артистов русского рока, его концертные клиенты — "звёзды первого эшелона", — говорится в посте.

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Ирина Фальке

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