Умер сотрудничавший с Земфирой и группой "Ария" продюсер Владимир Овчинников

Умер сотрудничавший с певицей Земфирой и группой "Ария" российский продюсер и звукорежиссёр Владимир Овчинников. Об этом сообщила рок-группа "Ундервуд" в соцсетях.

В публикации отмечается, что Овчинников в последние годы боролся с заболеванием крови, однако музыкальную карьеру завершать не собирался. Последний концерт, где он работал в качестве звукорежиссёра, состоялся неделю назад.

"Ушёл из жизни Владимир Николаевич Овчинников — человек, известный каждому представителю российского музыкального мира, звукорежиссёр, имеющий огромное значение в современной музыке, великий практик, созидатель и педагог. <...> Три четверти студийной работы Владимира Николаевича — это треки артистов русского рока, его концертные клиенты — "звёзды первого эшелона", — говорится в посте.