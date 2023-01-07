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7 января, 13:01

Лор объяснила, когда при гриппе пропадает голос

Лор Мальченко: Из-за неоперативного лечения при гриппе может пропасть голос

Человек при гриппе теряет голос или из-за высокой активности болезни, или в случае неоперативного лечения. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. Она объяснила, что голос может пропасть за счёт перехода воспаления с верхних дыхательных путей на голосовые складки.

"Это возможно при высокой активности вируса, когда он быстро распространяется по организму человека. Другой вариант, когда поздно начато лечение и вирус постепенно распространяется всё ниже и ниже по дыхательным путям", — сказала Мальченко.

Лор отметила, что действующий сейчас вирус гриппа очень агрессивный и заразный. Каждая волна болезни — это новая мутация, один и тот же вирус не приходит дважды, предупредила врач.

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Ранее Гинцбург назвал осиплость и изменение голоса характерными симптомами гриппа B. Остальные симптомы этой инфекции, в общем-то, схожи с другими респираторными заболеваниями, добавил учёный.

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Pexels

Ирина Фальке
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