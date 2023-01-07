Лор объяснила, когда при гриппе пропадает голос

Человек при гриппе теряет голос или из-за высокой активности болезни, или в случае неоперативного лечения. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. Она объяснила, что голос может пропасть за счёт перехода воспаления с верхних дыхательных путей на голосовые складки.

"Это возможно при высокой активности вируса, когда он быстро распространяется по организму человека. Другой вариант, когда поздно начато лечение и вирус постепенно распространяется всё ниже и ниже по дыхательным путям", — сказала Мальченко.

Лор отметила, что действующий сейчас вирус гриппа очень агрессивный и заразный. Каждая волна болезни — это новая мутация, один и тот же вирус не приходит дважды, предупредила врач.