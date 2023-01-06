"Обрадовать нечем": Друг Никиты Михалкова раскрыл правду о состоянии режиссёра
Друг и коллега Михалкова Александр Адабашьян: Врачи так и не смогли поставить ему диагноз
Друг детства Никиты Михалкова – актёр Александр Адабашьян рассказал изданию kp.ru, что на самом деле произошло с режиссёром, и поделился последними новостями о его состоянии.
"Сегодня, 6 января, я уточнил последние новости о состоянии Никиты Михалкова. Обрадовать или огорчить пока нечем. Никита сейчас в больнице. Диагноза точного нет. Что-то ближе к простуде или гриппу. Температура слегка повышена. Он под постоянным наблюдением врачей", — объяснил актёр.
Адабашьян добавил, что в палату к режиссёру не пускают из-за карантина, но в любом случае ему будет лучше без всеобщего внимания. При этом слухи о коронавирусе он развеял, подчеркнув, что экспресс-тест был сделан сразу же и ковида у Михалкова точно нет.
"Сейчас много вариантов простуды, гриппа с температурой, так что не надо удивляться. Но никаких трагических последствий для здоровья Никиты нет", — сказал актёр.
По словам Адабашьяна, до госпитализации режиссёр продолжал работать в своём московском драмтеатре и на здоровье не жаловался, но через пару дней на телефонные звонки вместо него отвечала уже помощница.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали 77-летнего режиссёра Никиту Михалкова. Информацию об этом Лайфу подтвердили в его пресс-службе и уточнили, что он был доставлен в больницу с диагнозом "грипп".
ТАСС / Артём Геодакян