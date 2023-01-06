"Обрадовать нечем": Друг Никиты Михалкова раскрыл правду о состоянии режиссёра

Друг детства Никиты Михалкова – актёр Александр Адабашьян рассказал изданию kp.ru, что на самом деле произошло с режиссёром, и поделился последними новостями о его состоянии.

"Сегодня, 6 января, я уточнил последние новости о состоянии Никиты Михалкова. Обрадовать или огорчить пока нечем. Никита сейчас в больнице. Диагноза точного нет. Что-то ближе к простуде или гриппу. Температура слегка повышена. Он под постоянным наблюдением врачей", — объяснил актёр.

Адабашьян добавил, что в палату к режиссёру не пускают из-за карантина, но в любом случае ему будет лучше без всеобщего внимания. При этом слухи о коронавирусе он развеял, подчеркнув, что экспресс-тест был сделан сразу же и ковида у Михалкова точно нет.

"Сейчас много вариантов простуды, гриппа с температурой, так что не надо удивляться. Но никаких трагических последствий для здоровья Никиты нет", — сказал актёр.