Турция и Армения решили устранить все препятствия для прямых грузоперевозок
Habertürk: Турция и Армения устранят препятствия для прямых грузоперевозок
Турция и Армения в ходе переговоров пришли к соглашению устранить все препятствия для открытия между странами прямых грузовых перевозок. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на дипломатические источники.
"Согласно дипломатическим источникам, по итогам переговоров между специальными представителями процесса по нормализации отношений двух стран устранены препятствия для прямой грузовой авиаперевозки между Турцией и Арменией, которая стала возможной с 1 января 2023 года", — говорится в сообщении.
Отметим, что дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют, а граница между странами закрыта с 1993 года. В прошлом году состоялось четыре встречи по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. Ранее Лайф сообщал, что 2 февраля 2022 года между Турцией и Армений было открыто прямое авиасообщение.
ТАСС / AP