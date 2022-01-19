Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Арменией с 2 февраля

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о начале авиасообщения с Арменией с 2 февраля.

"Авиасообщение с Арменией начнётся с 2 февраля, а с севером Ирака (Эрбилем) — с 24 января", — говорится в заявлении ведомства.

Авиакомпания Pegasus Airlines отправится по маршруту Стамбул (международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен) — Ереван, авиакомпании Fly One Armenia — из Еревана в Стамбул. Первый самолёт Fly One Armenia должен приземлиться в аэропорту Стамбула 2 февраля в 19:50. В тот же день в 23:35 рейс из турецкого аэропорта осуществит Pegasus. Договорённость между государствами была достигнута в ходе переговоров в Москве с представителями внешнеполитических ведомств обеих стран. На встрече оговаривались также вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и экономического сотрудничества. Стороны договорились о продолжении контактов.

Напомним, Турция и Армения имеют общую границу, но не имеют дипломатических отношений. В 2009 году главы МИД двух стран подписали протоколы об установлении дипотношений, но эти документы так и не были ратифицированы. В 2018 году Ереван аннулировал протоколы.