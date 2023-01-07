Times: Жена Макрона предлагала установить на Нотр-Дам-де-Пари шпиль в виде фаллоса
Первая леди Франции Брижит Макрон хотела установить взамен сгоревшего шпиля собора Парижской Богоматери новый — в виде фаллоса с шарами. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на бывшего министра культуры страны Розелин Башло.
Она рассказала, что жена Макрона предлагала сделать шпиль в виде "поднятого фаллоса, основание которого было с золотыми яйцами", но министр отвергла этот "слишком современный" дизайн, что очень расстроило администрацию президента Франции. Башло добавила, что первая леди не просто высказала идею, а даже показывала министру целый проект.
В результате из всех вариантов, включая улей, стеклянную конструкцию и лазер, в 2020 году был выбран проект, предлагавший воссоздать шпиль по старому образцу. Ожидается, что собор будет открыт для посещения и богослужений после восстановления уже в 2024 году.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля 2019 года. Пострадали шпиль и несущая конструкция здания, однако произведения искусства и реликвии, хранящиеся в соборе, остались целы. Возможными причинами пожара прокуратура Парижа считает непотушенную сигарету или проблемы с электричеством. В августе 2020 года в Нотр-Дам-де-Пари начали реставрировать орган — "голос собора".
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