Times: Жена Макрона предлагала установить на Нотр-Дам-де-Пари шпиль в виде фаллоса

Первая леди Франции Брижит Макрон хотела установить взамен сгоревшего шпиля собора Парижской Богоматери новый — в виде фаллоса с шарами. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на бывшего министра культуры страны Розелин Башло.

Она рассказала, что жена Макрона предлагала сделать шпиль в виде "поднятого фаллоса, основание которого было с золотыми яйцами", но министр отвергла этот "слишком современный" дизайн, что очень расстроило администрацию президента Франции. Башло добавила, что первая леди не просто высказала идею, а даже показывала министру целый проект.

В результате из всех вариантов, включая улей, стеклянную конструкцию и лазер, в 2020 году был выбран проект, предлагавший воссоздать шпиль по старому образцу. Ожидается, что собор будет открыт для посещения и богослужений после восстановления уже в 2024 году.