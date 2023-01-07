Прусикин нарвался на хейт, прокатившись на "кресте" в Рождество

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин решил привлечь к себе внимание на православное Рождество и опубликовал видео, где он катается на скейтборде в форме креста. В комментариях под роликом россияне жёстко осудили музыканта за такой поступок.

Илья Прусикин на Рождество проехал по скейтпарку на доске в форме креста. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iliyaprusikin

"Всему есть предел. Этот ролик — за гранью. Если бы таким образом осквернили, например, мусульманские символы, ответ поступил бы незамедлительно. Я отписываюсь. Ранее считала земляка талантливым и умным человеком. Перестала уважать", — написала одна из пользователей.

Другие отметили, что ещё год и об артистах никто не вспомнит, а сами музыканты "в Америке стали пылью, ничем".

"Все начали забывать никому ненужных певцов ртом. Нужно больше внимания. Поэтому приходится придумывать всякую дичь. Многие уже на это купились", — написал другой читатель.

Ранее пародист Максим Галкин* выкрикнул лозунг в поддержку Украины со сцены во время концерта в Дубае. Артист не уточнял, кто именно попросил его быть "нейтральным", но пошёл ва-банк.