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7 января, 10:25

В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса

В Нижегородской области сотрудники МЧС и полиции спасли замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса, следовавшего по маршруту Москва – Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса. Видео © VK / ГУ МЧС по Нижегородской области

Как рассказали в спасательном ведомстве, информация об аварийной остановке автобуса возле Арзамаса поступила в три часа ночи 7 января. Транспортное средство, в котором в общей сложности было 58 пассажиров, в том числе 26 детей, не смогло ехать дальше, поскольку у него замёрзло топливо. Приехавшие на место ЧП спасатели и полицейские эвакуировали людей в близлежащие гостиницы Арзамаса. А утром из Ульяновска выехали два автобуса для транспортировки пассажиров домой.

Всех пассажиров замёрзшего автобуса разместили в гостинице. Фото © VK / ГУ МЧС по Нижегородской области

Всех пассажиров замёрзшего автобуса разместили в гостинице. Фото © VK / ГУ МЧС по Нижегородской области

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Обложка ©

VK / ГУ МЧС по Нижегородской области

Наталья Исакова

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