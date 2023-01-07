В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося автобуса

Как рассказали в спасательном ведомстве, информация об аварийной остановке автобуса возле Арзамаса поступила в три часа ночи 7 января. Транспортное средство, в котором в общей сложности было 58 пассажиров, в том числе 26 детей, не смогло ехать дальше, поскольку у него замёрзло топливо. Приехавшие на место ЧП спасатели и полицейские эвакуировали людей в близлежащие гостиницы Арзамаса. А утром из Ульяновска выехали два автобуса для транспортировки пассажиров домой.