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7 января, 10:10

В Казахстане мужчина "похоронил" McDonald's из-за спора с другом

В Казахстане задержали мужчину, который оставил траурный венок у ресторана McDonald's

<p>Траурный венок, который мужчина принёс к закрытому ресторану McDonald&#x27;s в казахстанском Костанае. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/nashkostanay" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Наш Костанай"</a></p>

Траурный венок, который мужчина принёс к закрытому ресторану McDonald's в казахстанском Костанае. Обложка © VK / Газета "Наш Костанай"

В казахстанском Костанае задержали мужчину, который принёс траурный венок к закрытому ресторану McDonald's. В МВД страны заявили, что злоумышленник решил пойти на это после спора с другом.

"В Управлении полиции города Костанай сообщили, что в отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Окончательное процессуальное решение будет принято судом", — добавили в ведомстве.

Кроме того, правоохранители отметили, что при задержании мужчина управлял автомобилем "с нарушением правил эксплуатации транспортного средства", за что также был привлечён к административной ответственности.

В McDonald's грядут вынужденные сокращения

В McDonald's грядут вынужденные сокращения

Лайф напоминает, что рестораны McDonald's в Казахстане приостановили работу с 18 ноября 2022 года из-за ограничений в местных поставках. Владеющая заведениями компания намеревалась решить эту проблему. Однако на этой неделе McDonald's подтвердил закрытие ресторанов в республике из-за проблем с поставками мяса.

Никита Осипов

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