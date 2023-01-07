В Казахстане мужчина "похоронил" McDonald's из-за спора с другом
В Казахстане задержали мужчину, который оставил траурный венок у ресторана McDonald's
Траурный венок, который мужчина принёс к закрытому ресторану McDonald's в казахстанском Костанае. Обложка © VK / Газета "Наш Костанай"
В казахстанском Костанае задержали мужчину, который принёс траурный венок к закрытому ресторану McDonald's. В МВД страны заявили, что злоумышленник решил пойти на это после спора с другом.
"В Управлении полиции города Костанай сообщили, что в отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Окончательное процессуальное решение будет принято судом", — добавили в ведомстве.
Кроме того, правоохранители отметили, что при задержании мужчина управлял автомобилем "с нарушением правил эксплуатации транспортного средства", за что также был привлечён к административной ответственности.
Лайф напоминает, что рестораны McDonald's в Казахстане приостановили работу с 18 ноября 2022 года из-за ограничений в местных поставках. Владеющая заведениями компания намеревалась решить эту проблему. Однако на этой неделе McDonald's подтвердил закрытие ресторанов в республике из-за проблем с поставками мяса.