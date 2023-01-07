В Казахстане мужчина "похоронил" McDonald's из-за спора с другом

В казахстанском Костанае задержали мужчину, который принёс траурный венок к закрытому ресторану McDonald's. В МВД страны заявили, что злоумышленник решил пойти на это после спора с другом.

"В Управлении полиции города Костанай сообщили, что в отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Окончательное процессуальное решение будет принято судом", — добавили в ведомстве.