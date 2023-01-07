Украинские силовики проводят проверку документов у входа в Киево-Печерскую лавру
Огромное количество сотрудников Нацполиции и Нацгвардии Украины стянули к Киево-Печерской лавре в Киеве, где проходит Рождественская служба. Правоохранители проверяют документы у всех, кто пришёл на богослужение, сообщает телеграм-канал "Киев сейчас".
Перед входом в лавру полиция и нацгвардейцы проверяют документы у прихожан. Видео © Telegram / "Киев сейчас"
Уточняется, что службу в Успенском соборе впервые будет вести глава Православной церкви Украины Епифаний. Соответствующее разрешение выдал Минкульт Незалежной, который накануне отказал УПЦ в продлении договора на пользование храмом.
Ранее Лайф рассказывал, что Министерство культуры Украины не будет продлевать для канонической Украинской православной церкви (УПЦ) аренду Трапезного и Успенского храмов, которые расположены в национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.
Кадр из видео Telegram / "Киев сейчас"