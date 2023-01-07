МЧС сообщило о возобновлении паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем
Паромная переправа через Керченский пролив между Крымом и Краснодарским краем возобновила работу. Об этом сообщили в кубанском ГУ МЧС России.
"Работа паромной переправы возобновлена", — приводит комментарий ведомства ТАСС.
Отмечается, что вечером 6 января работа водного маршрута была приостановлена из-за усилившегося ветра.
Ранее в связи с неблагоприятными погодными условиями движение на Керченской переправе останавливали 31 декабря. Как отметили в МЧС, решение было принято в связи с накрывшим полуостров туманом.
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ТАСС / Сергей Мальгавко