"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 января, 07:56

МЧС сообщило о возобновлении паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем

Паромная переправа через Керченский пролив между Крымом и Краснодарским краем возобновила работу. Об этом сообщили в кубанском ГУ МЧС России.

"Работа паромной переправы возобновлена", — приводит комментарий ведомства ТАСС.

Отмечается, что вечером 6 января работа водного маршрута была приостановлена из-за усилившегося ветра.

В МЧС сравнили число пожаров в торговых центрах за 2022 и 2021 годы

В МЧС сравнили число пожаров в торговых центрах за 2022 и 2021 годы

Ранее в связи с неблагоприятными погодными условиями движение на Керченской переправе останавливали 31 декабря. Как отметили в МЧС, решение было принято в связи с накрывшим полуостров туманом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров