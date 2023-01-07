МЧС сообщило о возобновлении паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем

Паромная переправа через Керченский пролив между Крымом и Краснодарским краем возобновила работу. Об этом сообщили в кубанском ГУ МЧС России.

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Ранее в связи с неблагоприятными погодными условиями движение на Керченской переправе останавливали 31 декабря. Как отметили в МЧС, решение было принято в связи с накрывшим полуостров туманом.