Туман остановил движение паромов в Керченском проливе

ГУ МЧС РФ по Республике Крым сообщило о приостановке движения паромов на Керченской переправе. Решение принято в связи с накрывшим полуостров туманом.

"По информации Керченского морского порта, в связи с погодными условиями (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — уточнили в управлении.

Согласно прогнозу, туман на полуострове сохранится до утра воскресенья, температура воздуха ночью составит плюс 1 градус, порывы ветра достигнут 12 м/с.