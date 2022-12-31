Туман остановил движение паромов в Керченском проливе
МЧС: Работа Керченской переправы приостановлена в связи с погодными условиями
ГУ МЧС РФ по Республике Крым сообщило о приостановке движения паромов на Керченской переправе. Решение принято в связи с накрывшим полуостров туманом.
"По информации Керченского морского порта, в связи с погодными условиями (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — уточнили в управлении.
Согласно прогнозу, туман на полуострове сохранится до утра воскресенья, температура воздуха ночью составит плюс 1 градус, порывы ветра достигнут 12 м/с.
Ранее Лайф писал, что почти сто рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в канун Нового года. Причиной задержки и отмены рейсов стала нелётная погода.