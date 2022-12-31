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31 декабря, 20:38

Туман остановил движение паромов в Керченском проливе

МЧС: Работа Керченской переправы приостановлена в связи с погодными условиями

ГУ МЧС РФ по Республике Крым сообщило о приостановке движения паромов на Керченской переправе. Решение принято в связи с накрывшим полуостров туманом.

"По информации Керченского морского порта, в связи с погодными условиями (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — уточнили в управлении.

Согласно прогнозу, туман на полуострове сохранится до утра воскресенья, температура воздуха ночью составит плюс 1 градус, порывы ветра достигнут 12 м/с.

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VK / Министерство транспорта РФ

Андрей Бражников
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