Почти сто рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в канун Нового года

Почти сто рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в канун Нового года. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Задержанные и отменённые рейсы. Скриншот © "Яндекс.Расписания"

Причиной задержки и отмены рейсов стала нелётная погода. Больше всего "пострадали" пассажиры аэропорта Шереметьево, где отменили 61 рейс и шесть задержали. Во Внуково задержано девять рейсов и пять отменено, а в Домодедово 16 задержали и лишь один отменили.