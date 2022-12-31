Почти сто рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в канун Нового года
Почти сто рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в канун Нового года. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Задержанные и отменённые рейсы. Скриншот © "Яндекс.Расписания"
Причиной задержки и отмены рейсов стала нелётная погода. Больше всего "пострадали" пассажиры аэропорта Шереметьево, где отменили 61 рейс и шесть задержали. Во Внуково задержано девять рейсов и пять отменено, а в Домодедово 16 задержали и лишь один отменили.
Вчера, 30 декабря, в Москве была аналогичная ситуация, когда из-за погодных условий в трёх аэропортах задержали или отменили более 40 авиарейсов. Отмечалось, что на термометрах 0 градусов, а в городе довольно пасмурно и снег с дождём.
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