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31 декабря, 09:24

Почти сто рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в канун Нового года

Почти сто рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в канун Нового года. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Задержанные и отменённые рейсы. Скриншот © "Яндекс.Расписания"

Задержанные и отменённые рейсы. Скриншот © "Яндекс.Расписания"

Причиной задержки и отмены рейсов стала нелётная погода. Больше всего "пострадали" пассажиры аэропорта Шереметьево, где отменили 61 рейс и шесть задержали. Во Внуково задержано девять рейсов и пять отменено, а в Домодедово 16 задержали и лишь один отменили.

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Вчера, 30 декабря, в Москве была аналогичная ситуация, когда из-за погодных условий в трёх аэропортах задержали или отменили более 40 авиарейсов. Отмечалось, что на термометрах 0 градусов, а в городе довольно пасмурно и снег с дождём.

Обложка ©

Shutterstock / mariakray

Николь Вербер

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