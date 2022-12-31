Врач назвала неожиданное последствие частого употребления майонеза

Регулярное употребление промышленного майонеза может привести к зависимости. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва. По её словам, привыкание возникает из-за консервантов и жира в сочетании с сахаром и солью.

"Промышленного майонеза можно переесть. Те продукты, которые имеют в составе жир в сочетании с солью или в сочетании с сахаром, воздействуют на опиоидную систему головного мозга и могут при регулярном использовании таких продуктов формировать зависимость", — сказала она в беседе с ТАСС.

Кроме зависимости большое количество майонеза в рационе может привести к проблемам с метаболизмом, набору веса и аллергии, считает медик. Она рекомендовала делать такую заправку самостоятельно в домашних условиях. По словам эксперта, буквально за несколько минут можно приготовить большое количество соуса, которого хватит надолго.