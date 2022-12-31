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31 декабря, 09:08

Врач назвала неожиданное последствие частого употребления майонеза

Диетолог Королёва сообщила о рисках зависимости из-за переедания майонеза

Регулярное употребление промышленного майонеза может привести к зависимости. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва. По её словам, привыкание возникает из-за консервантов и жира в сочетании с сахаром и солью.

"Промышленного майонеза можно переесть. Те продукты, которые имеют в составе жир в сочетании с солью или в сочетании с сахаром, воздействуют на опиоидную систему головного мозга и могут при регулярном использовании таких продуктов формировать зависимость", — сказала она в беседе с ТАСС.

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Кроме зависимости большое количество майонеза в рационе может привести к проблемам с метаболизмом, набору веса и аллергии, считает медик. Она рекомендовала делать такую заправку самостоятельно в домашних условиях. По словам эксперта, буквально за несколько минут можно приготовить большое количество соуса, которого хватит надолго.

Ранее диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова научила отличать полезный майонез с прилавков от вредного. По её словам, вред майонеза, о котором часто сообщают во многих источниках информации, сильно преувеличен.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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