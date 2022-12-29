Россиян предупредили, что переедание в новогодние праздники грозит обострением гастрита

Во время новогодних праздников человек может сильно навредить организму большим объёмом жирной пищи и алкоголя, переедание может привести к обострению заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-онколог "СМ-Клиники" Елизавета Васильева. По её словам, во время длительных выходных люди расслабляются и меньше внимания уделяют здоровью.

"В праздники чаще всего от несоблюдения назначений врача происходит обострение хронических заболеваний ЖКТ. Это гастрит, дуоденит, панкреатит и другие болезни, при которых нужно избегать употребления определённых продуктов", — сказала Васильева.

Эксперт также перечислила вредные блюда, которые обычно стоят на новогоднем столе. К ним специалист отнесла салаты с майонезом, жареную пищу с канцерогенами, консервированные продукты с большим содержанием соли и сахара, а также острые закуски — они могут вызвать изжогу, метеоризм и диарею.

Спиртное тоже угрожает организму, особенно в случаях, когда человек принимает лекарства. Онкобольным не стоит пить алкоголь в больших количествах. Кроме того, им не следует есть некоторые "запрещённые" продукты, злоупотребление ими может привести к открытому желудочному кровотечению, почечной и печёночной недостаточности. При праздновании вне дома онкобольному важно заранее рассказать другим гостям об ограничениях. Однако отказываться от Нового года не следует, ведь положительные эмоции благоприятно скажутся на выздоровлении.