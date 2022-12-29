Россиян предупредили, что переедание в новогодние праздники грозит обострением гастрита
Онколог Васильева заявила, что переедание в Новый год приводит к обострению заболеваний
Во время новогодних праздников человек может сильно навредить организму большим объёмом жирной пищи и алкоголя, переедание может привести к обострению заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-онколог "СМ-Клиники" Елизавета Васильева. По её словам, во время длительных выходных люди расслабляются и меньше внимания уделяют здоровью.
"В праздники чаще всего от несоблюдения назначений врача происходит обострение хронических заболеваний ЖКТ. Это гастрит, дуоденит, панкреатит и другие болезни, при которых нужно избегать употребления определённых продуктов", — сказала Васильева.
Эксперт также перечислила вредные блюда, которые обычно стоят на новогоднем столе. К ним специалист отнесла салаты с майонезом, жареную пищу с канцерогенами, консервированные продукты с большим содержанием соли и сахара, а также острые закуски — они могут вызвать изжогу, метеоризм и диарею.
Спиртное тоже угрожает организму, особенно в случаях, когда человек принимает лекарства. Онкобольным не стоит пить алкоголь в больших количествах. Кроме того, им не следует есть некоторые "запрещённые" продукты, злоупотребление ими может привести к открытому желудочному кровотечению, почечной и печёночной недостаточности. При праздновании вне дома онкобольному важно заранее рассказать другим гостям об ограничениях. Однако отказываться от Нового года не следует, ведь положительные эмоции благоприятно скажутся на выздоровлении.
Ранее Лайф писал, что в течение всего 31 декабря важно обеспечить себя сбалансированными завтраком и обедом, чтобы в новогоднюю ночь не переедать. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог отделения Центра внутренних болезней клиники МЕДСИ на Красной Пресне Алина Крымукова.
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