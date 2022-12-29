Кадыров заявил, что принял извинения папы римского за слова о чеченцах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принимает извинения папы римского Франциска за слова о "жестокости" чеченцей и бурятов.

"Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: будьте аккуратны, не трогайте чувств наших", — ответил Кадыров.