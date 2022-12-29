Кадыров заявил, что принял извинения папы римского за слова о чеченцах
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принимает извинения папы римского Франциска за слова о "жестокости" чеченцей и бурятов.
"Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: будьте аккуратны, не трогайте чувств наших", — ответил Кадыров.
Напомним, ранее понтифик заявил, что наибольшую жестокость в спецоперации на Украине якобы проявляют чеченцы и буряты. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запредельным извращением истины эти слова папы римского. Глава российских буддистов тоже счёл слова Франциска недобрыми. А посол России Александр Авдеев выразил протест по поводу высказываний главы Католической церкви. Позже Россия всё же получила от Ватикана официальные извинения за слова папы римского в адрес чеченцев и бурятов.
ТАСС / Эрик Романенко