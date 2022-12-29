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29 декабря, 16:01

Психолог дала советы, как уговорить ребёнка сесть в кресло стоматолога

Психолог Кейро рекомендовала заранее знакомить детей с кабинетом стоматолога

Чтобы ребёнок не боялся ходить к стоматологу, следует заранее показать ему кабинет врача и на собственном примере продемонстрировать, что это не страшно. Такой совет в беседе с Лайфом дала клинический психолог Арина Кейро.

"Бывают моменты, когда взрослые люди сами боятся визитов к стоматологам, а это проецируется на детях. Поэтому настоятельно рекомендую создать благоприятную обстановку", — сказала она.

Клинический психолог Арина Кейро. Фото предоставлено Лайфу

Клинический психолог Арина Кейро. Фото предоставлено Лайфу

Эксперт посоветовала организовать ребёнку экскурсию в стоматологический кабинет и показать ему, что всё не так страшно, как он представляет. Это позволит ему привыкнуть и адаптироваться.

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Кроме того, психолог считает, что ребёнку нужно рассказать положительные примеры посещения врача из своей жизни или ровесников чада. Она отметила, что это действенные приёмы, которые направлены на минимизацию переживаний и формирования фобий.

Важным пунктом является и уверенность родителя в клинике и докторе, услугами которых планируется воспользоваться. Кейро подчеркнула, что обстановка в медучреждении значительно влияет на благоприятную оценку ребёнком действительности. Но главное, отметила она, — стремление к честности.

"Представьте: вы сказали своим детям, что там абсолютно безопасно и не больно, но как итог всё наоборот. Поэтому банальный поход к врачу может обернуться трещиной в ваших семейных отношениях и вложением истоков проблем в предстоящие времена, что имеет под собой нерадостную перспективу с немалыми побочками", — заключила эксперт.

Ранее Лайф писал о том, что имплантация зубов является более предпочтительным способом, чем их пересадка, к последнему методу врачи прибегают всё реже и реже. Таким мнением поделился врач – стоматолог-ортопед клиники "Мегастом" Роман Бирюков.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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