Психолог дала советы, как уговорить ребёнка сесть в кресло стоматолога

Чтобы ребёнок не боялся ходить к стоматологу, следует заранее показать ему кабинет врача и на собственном примере продемонстрировать, что это не страшно. Такой совет в беседе с Лайфом дала клинический психолог Арина Кейро.

"Бывают моменты, когда взрослые люди сами боятся визитов к стоматологам, а это проецируется на детях. Поэтому настоятельно рекомендую создать благоприятную обстановку", — сказала она.

Клинический психолог Арина Кейро. Фото предоставлено Лайфу

Эксперт посоветовала организовать ребёнку экскурсию в стоматологический кабинет и показать ему, что всё не так страшно, как он представляет. Это позволит ему привыкнуть и адаптироваться.

Кроме того, психолог считает, что ребёнку нужно рассказать положительные примеры посещения врача из своей жизни или ровесников чада. Она отметила, что это действенные приёмы, которые направлены на минимизацию переживаний и формирования фобий.

Важным пунктом является и уверенность родителя в клинике и докторе, услугами которых планируется воспользоваться. Кейро подчеркнула, что обстановка в медучреждении значительно влияет на благоприятную оценку ребёнком действительности. Но главное, отметила она, — стремление к честности.

"Представьте: вы сказали своим детям, что там абсолютно безопасно и не больно, но как итог всё наоборот. Поэтому банальный поход к врачу может обернуться трещиной в ваших семейных отношениях и вложением истоков проблем в предстоящие времена, что имеет под собой нерадостную перспективу с немалыми побочками", — заключила эксперт.