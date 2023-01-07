Россиян призвали воздержаться от святочных гаданий "ради самосохранения"

По сей день многие россияне занимаются гаданием во время Святок, которые длятся с 7 по 19 января между Рождеством Христовым и Крещением Господним. Протоиерей Максим Первозванский в интервью радио Sputnik призвал отказаться от этой традиции "ради самосохранения".

Священнослужитель отметил, что любые магические ритуалы являются обращением к нечистой силе. Конечно, те случаи, когда девушка выходит на улицу и спрашивает имя первого повстречавшегося на пути мужчины, чтобы "узнать", как будут звать её суженого, вряд ли можно назвать гаданием, подчеркнул Первозванский. По его словам, скорее это просто развлечение.

"Настоящее гадание — это идти к гадалке или специальным образом сделать так, чтобы Бог не мог тебя защитить от нечистой силы, а потом провести магический, сатанинский ритуал, чтобы с тобой на связь вышел дух и что-то тебе сообщил", — пояснил протоиерей.

С церковной точки зрения, гадания являются грехом наравне с убийством. А если прибегать к нечистой силе перед святыми праздниками, то это и вовсе рассматривается как богохульство, резюмировал священнослужитель.