"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 января, 08:10

Россиян призвали воздержаться от святочных гаданий "ради самосохранения"

Протоиерей Первозванский предостерёг от святочных гаданий

По сей день многие россияне занимаются гаданием во время Святок, которые длятся с 7 по 19 января между Рождеством Христовым и Крещением Господним. Протоиерей Максим Первозванский в интервью радио Sputnik призвал отказаться от этой традиции "ради самосохранения".

Священнослужитель отметил, что любые магические ритуалы являются обращением к нечистой силе. Конечно, те случаи, когда девушка выходит на улицу и спрашивает имя первого повстречавшегося на пути мужчины, чтобы "узнать", как будут звать её суженого, вряд ли можно назвать гаданием, подчеркнул Первозванский. По его словам, скорее это просто развлечение.

"Настоящее гадание — это идти к гадалке или специальным образом сделать так, чтобы Бог не мог тебя защитить от нечистой силы, а потом провести магический, сатанинский ритуал, чтобы с тобой на связь вышел дух и что-то тебе сообщил", — пояснил протоиерей.

С церковной точки зрения, гадания являются грехом наравне с убийством. А если прибегать к нечистой силе перед святыми праздниками, то это и вовсе рассматривается как богохульство, резюмировал священнослужитель.

Что в тарелку положить, на судьбу поворожить: 3 главных блюда святочных гаданий

Что в тарелку положить, на судьбу поворожить: 3 главных блюда святочных гаданий

Ранее православных христиан с Рождеством поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что этот светлый праздник служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость.


Обложка ©

ТАСС / Рогулин Дмитрий

Наталья Исакова
  • Новости
  • рождество
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров