Байден начал готовиться к переизбранию на пост президента
The Hill: Джо Байден начал подготовку к выборам президента США в 2024 году
Президент США Джо Байден начал готовиться к переизбранию на должность главы государства в 2024 году. Официально об этом планируют заявить в феврале или апреле, сообщает The Hill со ссылкой на источники.
Издание уточняет, что советники Байдена уже начали встречаться с ключевыми партнёрами и создают обширное присутствие в информационном пространстве, включая мессенджеры и соцсети. При этом некоторые представители демократической партии сомневаются в том, что 80-летний политик ещё раз поборется за президентское кресло.
Ранее Байден снова запутался и назвал Камалу Харрис президентом США. Он также похвалил заместителя и подчеркнул, что благодаря её работе удалось привлечь свыше 3,2 миллиарда долларов из частного сектора для создания рабочих мест в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.
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