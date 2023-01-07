Байден начал готовиться к переизбранию на пост президента

Президент США Джо Байден начал готовиться к переизбранию на должность главы государства в 2024 году. Официально об этом планируют заявить в феврале или апреле, сообщает The Hill со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что советники Байдена уже начали встречаться с ключевыми партнёрами и создают обширное присутствие в информационном пространстве, включая мессенджеры и соцсети. При этом некоторые представители демократической партии сомневаются в том, что 80-летний политик ещё раз поборется за президентское кресло.