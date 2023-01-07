Движение жёлтых жилетов организовало в Париже массовую манифестацию из-за инфляции и роста цен. Кроме того, люди недовольны пенсионной реформой и выступают против применения кабмином статьи 49.3 конституции, в соответствии с которой законы можно принимать без обсуждения в парламенте.

В Париже "жёлтые жилеты" протестуют из-за инфляции и роста цен. Видео © Twitter / Fernanda MacMillan

Демонстрация началась сегодня около 14:30 по местному времени (16:30 мск) на площади Бретёй в 7-м округе французской столицы. Протестующие стали идти в сторону бульвара Берси в 12-м округе, однако людей в это время пытались сдержать правоохранители. В мероприятии принимают участие тысячи человек. В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором манифестанты размахивают флагами и выкрикивают лозунги. В руках люди держат плакаты, на одном из них можно заметить изображение президента страны Эмманюэля Макрона.

Сторонники "жёлтых жилетов" отмечают, что бедные слои населения Франции оказались в очень сложном положении. У этих людей нет возможности лечиться, оплачивать счета за свет и качественно питаться. Некоторые протестующие уверены, что существует определённая группа эксплуататоров, которая забирает все ресурсы, а власти поддерживают и защищают её.