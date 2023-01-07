На газопроводе в Лутугине ЛНР ликвидировали возгорание

Сотрудникам предприятия "Луганскгаз" удалось ликвидировать возгорание на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, которое произошло после взрыва. Об этом сообщило правительство региона.

"В настоящий момент специалисты ГУП "Луганскгаз" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в городе Лутугино путём перекрытия задвижки", — говорится в телеграм-канале кабмина республики.

В ближайшее время сотрудники предприятия начнут обследовать повреждённый участок, чтобы выяснить причины произошедшего. По уточнённым данным, в настоящее время от подачи природного газа отключено около 13 тысяч абонентов.