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7 января, 17:59

На газопроводе в Лутугине ЛНР ликвидировали возгорание

Сотрудникам предприятия "Луганскгаз" удалось ликвидировать возгорание на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, которое произошло после взрыва. Об этом сообщило правительство региона.

"В настоящий момент специалисты ГУП "Луганскгаз" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в городе Лутугино путём перекрытия задвижки", — говорится в телеграм-канале кабмина республики.

В ближайшее время сотрудники предприятия начнут обследовать повреждённый участок, чтобы выяснить причины произошедшего. По уточнённым данным, в настоящее время от подачи природного газа отключено около 13 тысяч абонентов.

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Напомним, о взрыве на магистральном газопроводе в Лутугине стало известно ранее. Изначально сообщалось, что без газоснабжения осталось 11 тысяч человек.

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ТАСС / Река Александр

Варвара Романова
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