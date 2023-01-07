Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан России с Рождеством. Он подчеркнул, что благодаря политике президента РФ Владимира Путина права всех верующих граждан в стране чутко оберегаются.

"От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников — с Рождеством Христовым! Сегодня в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей. Благодаря мудрой политике президента России Владимира Путина права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти", — написал глава Чечни в Telegram.

Кадыров добавил, что жители республики с большим уважением относятся к праздникам и памятным датам представителей других конфессий. Он подчеркнул, что всех россиян объединяет вера в единого Бога, поэтому необходимо с пониманием относиться ко всем религиям.

Политик также пожелал всем православным мирного неба над головой, здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.