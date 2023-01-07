"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 января, 16:44

Направлявшийся в Иран сухогруз сел на мель в Астраханской области

В Астраханской области сел на мель сухогруз, направлявшийся в Иран. Об этом говорится в заявлении регионального главка МЧС.

"7 января в 18:08 (17:08 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170,8 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море), сел на мель сухогруз "Раша-1". Маршрут следования судна: порт Астрахань – порт Амирабад (Исламская Республика Иран)", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, судовой ход не нарушен, водотечности корпуса сухогруза и загрязнений акватории нет. Экипажу не требуется медицинская помощь, а запаса еды хватит на 10 дней. Между тем спасатели взаимодействуют с администрацией порта Астрахани, Морспасслужбой и Морским спасательным координационным центром.

На Бали 34 человека чуть не утонули во время прогулки на катере

На Бали 34 человека чуть не утонули во время прогулки на катере

Ранее Лайф писал, что ливанские ВМС ведут поиск 200 сирийцев с судна, затонувшего у порта Салаата. Находившиеся на борту мигранты пытались незаконно покинуть ливанские территориальные воды.

Обложка ©

shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров