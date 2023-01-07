Направлявшийся в Иран сухогруз сел на мель в Астраханской области

В Астраханской области сел на мель сухогруз, направлявшийся в Иран. Об этом говорится в заявлении регионального главка МЧС.

"7 января в 18:08 (17:08 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170,8 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море), сел на мель сухогруз "Раша-1". Маршрут следования судна: порт Астрахань – порт Амирабад (Исламская Республика Иран)", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, судовой ход не нарушен, водотечности корпуса сухогруза и загрязнений акватории нет. Экипажу не требуется медицинская помощь, а запаса еды хватит на 10 дней. Между тем спасатели взаимодействуют с администрацией порта Астрахани, Морспасслужбой и Морским спасательным координационным центром.