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7 января, 16:10

Захарова назвала сатанизмом решение Зеленского лишить священников УПЦ гражданства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского о прекращении гражданства 13 священников канонической УПЦ, назвала это решение сатанизмом в чистом виде.

"И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть", — написала Захарова в телеграм-канале.

В комментариях под публикацией предположили, что действия главы Незалежной больше похожи на политиканство. Также люди поинтересовались, где же сейчас находятся "поборники демократии и прав человека".

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Ранее Лайф сообщал, что Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ. В частности, в список попал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в государственной измене.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ирина Фальке

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