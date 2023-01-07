Захарова назвала сатанизмом решение Зеленского лишить священников УПЦ гражданства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского о прекращении гражданства 13 священников канонической УПЦ, назвала это решение сатанизмом в чистом виде.
"И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть", — написала Захарова в телеграм-канале.
В комментариях под публикацией предположили, что действия главы Незалежной больше похожи на политиканство. Также люди поинтересовались, где же сейчас находятся "поборники демократии и прав человека".
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ. В частности, в список попал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в государственной измене.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ