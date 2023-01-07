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7 января, 16:21

Греция построит забор вдоль границы с Турцией для борьбы с нелегальными мигрантами

Афины намерены построить забор вдоль реки Эврос (Марица), которая является границей Греции и государств ЕС с Турцией. Ограждение поможет бороться с нелегальными мигрантами. Об этом заявил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос. Общая протяжённость преграды составит примерно 140 километров, в скором времени должно начаться строительство первых 35 километров, для этого предусмотрено 100 миллионов евро.

"Для этого Министерство защиты граждан в сотрудничестве с Министерством национальной обороны завершило исследование, и мы ждём официального разрешения министерства, чтобы устроить быстрый и незамедлительный конкурс", — отметил он в эфире телеканала Skai.

Теодорикакос добавил, что в прошлом году полиция Греции противостояла незаконному проникновению на территорию государства 256 тысячам нелегальных мигрантов и арестовала 1,3 тысячи перевозчиков. Министр подчеркнул, что этим процессам нужно положить конец, ведь их в своих интересах использует Анкара.

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Ранее Лайф уже писал, что на границах Евросоюза могут построить заграждения для предотвращения нового миграционного кризиса. За принятие таких решительных мер выступил евродепутат Вебер.

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ТАСС / АР / Thanassis Stavrakis

Никита Осипов

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