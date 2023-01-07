Кайли Дженнер и Трэвис Скотт снова расстались

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер и отец её детей рэпер Трэвис Скотт снова заявили о расставании. По данным портала US Weekly, звёзды должны были встретить праздники вместе, но Дженнер уехала в Аспен к семье и друзьям.

"Такое случалось уже много раз, они известны тем, что снова и снова расстаются, но всегда остаются друзьями и отличными родителями", — рассказал источник.

Единственное, что до сих пор позволяет Кайли и Трэвису проводить время вместе, сохраняя дружеские отношения, — это совместное воспитание их детей: четырёхлетней дочери Сторми и почти годовалого сына. Хотя в марте прошлого года молодая миллионерша и рэпер поняли, что ошиблись при выборе имени для мальчика. И с новым именем звёзды, как ни странно, пока так и не определились.