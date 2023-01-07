Зеленский ввёл санкции против Киркорова, Михалкова и ещё 117 человек

Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции против известного певца Филиппа Киркорова, российского режиссёра Никиты Михалкова и ещё 117 человек. Об этом свидетельствует указ, размещённый на сайте Офиса президента.

"В соответствии со статьёй 107 Конституции Украины постановляю: <...> ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — сказано в документе, который уже вступил в силу.

Ограничения введены также в отношении оперной певицы Анны Нетребко, артиста Евгения Петросяна и философа Александра Дугина. Под санкции также подпали певец Сергей Лазарев, исполнительница Лолита Милявская, политологи Тимофей Бордачев, Фёдор Лукьянов и Дмитрий Тренин. Ограничения коснулись декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, артиста балета Владислава Лантратова.

В список также внесены граждане Украины: телеведущая Жанна Бадоева и тренер Анатолий Тимощук. В перечне также обозначены такие знаменитости, как Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Александр Буйнов, Виктория Дайнеко, Лариса Долина и Любовь Успенская. В документе указаны в том числе певцы Михаил Шуфутинский, Роман Архипов, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, а также певицы Анита Цой и Пелагея Телегина. Зеленский также ввёл санкции против телеведущих Даны Борисовой и Леонида Якубовича. Не избежали этой участи и музыканты Сергей Бобунец, Валерий Дидюля, Валерий Кипелов и другие.

Ограничения подразумевают, в частности, блокирование счетов, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, приостановление сотрудничества, ограничения на въезд на Украину и лишение государственных наград Незалежной. Все эти меры действуют в течение 10 лет.

Ранее Лайф писал, что Зеленский ввёл санкции против журналиста Олега Кашина*. При этом причины внесения публициста в чёрный список Киева неизвестны.