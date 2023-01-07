На магистральном газопроводе в Лутугине ЛНР произошёл взрыв

Взрыв с последующим возгоранием произошёл на магистральном газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики. Об этом сообщило предприятие "Луганскгаз" в телеграм-канале.

"Вечером 7 января в городе Лутугино произошёл взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием. В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП "Луганскгаз" во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания", — говорится в сообщении.

В результате происшествия без газоснабжения осталось около 11 тысяч абонентов в Лутугинском районе. О сроках восстановления сообщат позднее.