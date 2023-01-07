На магистральном газопроводе в Лутугине ЛНР произошёл взрыв
Взрыв с последующим возгоранием произошёл на магистральном газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики. Об этом сообщило предприятие "Луганскгаз" в телеграм-канале.
"Вечером 7 января в городе Лутугино произошёл взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием. В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП "Луганскгаз" во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания", — говорится в сообщении.
В результате происшествия без газоснабжения осталось около 11 тысяч абонентов в Лутугинском районе. О сроках восстановления сообщат позднее.
Ранее председатель совета директоров группы компаний "Маршал", член генерального совета "Деловой России" Сергей Горохов выразил мнение, что в ДНР и ЛНР необходимо создать свободную экономическую зону "Донбасс".
ТАСС / Река Александр