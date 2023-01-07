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7 января, 17:22
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На магистральном газопроводе в Лутугине ЛНР произошёл взрыв

Взрыв с последующим возгоранием произошёл на магистральном газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики. Об этом сообщило предприятие "Луганскгаз" в телеграм-канале.

"Вечером 7 января в городе Лутугино произошёл взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием. В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП "Луганскгаз" во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания", — говорится в сообщении.

В результате происшествия без газоснабжения осталось около 11 тысяч абонентов в Лутугинском районе. О сроках восстановления сообщат позднее.

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ТАСС / Река Александр

Варвара Романова
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