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7 января, 18:02

В турецком Сарыкамыше обрушилась крыша отеля, пострадало минимум 10 человек

В турецком Сарыкамыше обрушилась крыша отеля, пострадало по меньшей мере 10 человек. Об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил губернатор провинции Карс Тюркер Оксюз. Всё случилось в ходе массового мероприятия в честь 108-й годовщины битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

Спасатели помогают людям выбраться из отеля в Сарыкамыше, где рухнула крыша. Видео © Twitter / Haber Anadolu

"Пострадали 10 человек, они госпитализированы, их жизням ничто не угрожает", — отметил Оксюз.

Судя по видео в соцсетях, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Спасатели помогают людям выбраться из-под завалов.

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Пять человек погибли и двое пострадали при падении крана на отель в Турции

Ранее Лайф писал о взрыве вблизи военного аэродрома в Кабуле. В результате случившегося погибло 10 человек.

Обложка ©

Twitter / Haber Anadolu

Никита Осипов

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