В турецком Сарыкамыше обрушилась крыша отеля, пострадало минимум 10 человек

В турецком Сарыкамыше обрушилась крыша отеля, пострадало по меньшей мере 10 человек. Об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил губернатор провинции Карс Тюркер Оксюз. Всё случилось в ходе массового мероприятия в честь 108-й годовщины битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.