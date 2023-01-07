В турецком Сарыкамыше обрушилась крыша отеля, пострадало минимум 10 человек
В турецком Сарыкамыше обрушилась крыша отеля, пострадало по меньшей мере 10 человек. Об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил губернатор провинции Карс Тюркер Оксюз. Всё случилось в ходе массового мероприятия в честь 108-й годовщины битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.
Спасатели помогают людям выбраться из отеля в Сарыкамыше, где рухнула крыша. Видео © Twitter / Haber Anadolu
"Пострадали 10 человек, они госпитализированы, их жизням ничто не угрожает", — отметил Оксюз.
Судя по видео в соцсетях, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Спасатели помогают людям выбраться из-под завалов.
Ранее Лайф писал о взрыве вблизи военного аэродрома в Кабуле. В результате случившегося погибло 10 человек.
Twitter / Haber Anadolu