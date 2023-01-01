Мощный взрыв прогремел у военного аэродрома в Кабуле

Утром 1 января вблизи военного аэродрома в Кабуле произошёл взрыв, в результате инцидента десять человек погибло, восемь пострадало. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera .

Представитель МВД кабмина, которое сформировано движением "Талибан"*, уточнил, что всё случилось у поста внешней охраны. В соцсетях очевидцы опубликовали фото с места взрыва. На них видно, как над аэродромом поднялся огромный столб дыма.