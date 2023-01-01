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1 января, 07:48

Мощный взрыв прогремел у военного аэродрома в Кабуле

Вблизи военного аэродрома в Кабуле произошёл взрыв, погибло 10 человек

<p>Дым от взрыва у военного аэродрома в Кабуле. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ehsan_nl/status/1609413468414779392?s=21&t=QoAQ06Efk-5bisQ1gBvrLg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Abdullah Ehsan</a></p>

Дым от взрыва у военного аэродрома в Кабуле. Обложка © Twitter / Abdullah Ehsan

Утром 1 января вблизи военного аэродрома в Кабуле произошёл взрыв, в результате инцидента десять человек погибло, восемь пострадало. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Представитель МВД кабмина, которое сформировано движением "Талибан"*, уточнил, что всё случилось у поста внешней охраны. В соцсетях очевидцы опубликовали фото с места взрыва. На них видно, как над аэродромом поднялся огромный столб дыма.

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Ранее Лайф писал, что находящиеся у власти в Афганистане талибы запретили девушкам обучаться в высших учебных заведениях. Приказ Министерства высшего образования страны был разослан в университеты, которые должны выполнить его "как можно скорее" и сообщить о принятых мерах. При этом талибы водомётами разогнали митинг против запрета на обучение женщин. Обеспокоенность по этому поводу уже выразили в США.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Никита Осипов

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