Лула да Силва накануне инаугурации встретился с главами делегаций России и Украины

Избранный бразильский лидер Лула да Силва перед инаугурацией встретился с главами делегаций России и Украины. Об этом президент заявил в "Твиттере".

"Я встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой российской делегации. Я выразил желание Бразилии о достижении мира, чтобы стороны нашли общий язык для прекращения конфликта", — отметил он.

Встреча Лулы да Силвы с Юлией Свириденко. Фото © Twitter / Lula

Лула да Силва добавил, что также встретился с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. По его словам, в Бразилии есть традиция защищать целостность наций, поэтому государство "будет говорить со всеми для достижения мира".