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1 января, 07:11

Лула да Силва накануне инаугурации встретился с главами делегаций России и Украины

<p>Встреча Лулы да Силвы с Валентиной Матвиенко. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/LulaOficial/status/1609317388717023232?cxt=HHwWgICz1e7ouNUsAAAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lula</a></p>

Встреча Лулы да Силвы с Валентиной Матвиенко. Обложка © Twitter / Lula

Избранный бразильский лидер Лула да Силва перед инаугурацией встретился с главами делегаций России и Украины. Об этом президент заявил в "Твиттере".

"Я встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой российской делегации. Я выразил желание Бразилии о достижении мира, чтобы стороны нашли общий язык для прекращения конфликта", — отметил он.

Встреча Лулы да Силвы с Юлией Свириденко. Фото © Twitter / Lula

Встреча Лулы да Силвы с Юлией Свириденко. Фото © Twitter / Lula

Лула да Силва добавил, что также встретился с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. По его словам, в Бразилии есть традиция защищать целостность наций, поэтому государство "будет говорить со всеми для достижения мира".

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Ранее Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Украиной. По словам спикера Совфеда, переговоры с Киевом на сегодняшний день возможны только в случае признания украинской стороной современных реалий.

Никита Осипов

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