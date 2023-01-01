Экономист рассказал о выгодных вариантах вложений в наступившем году

Вложения в золото являются одним из выгодных направлений в 2023 году. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. По его словам, в период экономической нестабильности драгоценные металлы растут в цене.

"Можно рассматривать драгоценные металлы. Они, в первую очередь золото, будут расти, потому что в российской экономике немало проблем, в глобальной экономике их много", — отметил эксперт.

Можно рассмотреть и рынок ценных бумаг. Однако перед вложениями стоит разобраться, как он работает. Заработок в данном случае получается не на дивидендах по акциям и облигациям, а на продаже по цене выше, чем они были куплены. Специалист подчеркнул, что такой изменчивый рынок будет волатильным, в том числе из-за антироссийских санкций.

Ещё одним вариантом является недвижимость. Тут следует быть очень аккуратным в плане первичного рынка: нужно быть уверенным в застройщике. Также не стоит забывать и про наличную валюту, ведь спрос на неё сохранится и в наступившем году.

"Её количество в стране не увеличивается, потому что США и Европейский союз ввели запрет на ввоз банкнот долларов и евро. К тому же, если человек выезжает отдыхать за границу, она ему не помешает", — объяснил экономист.