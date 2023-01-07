Камил Гаджиев рассказал, каким образом Нурмагомедов может отстраниться от MMA
Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что в его понимании Хабиб Нурмагомедов может отстраниться от индустрии MMA в том случае, если будет меньше погружаться в тренировочный процесс как таковой. Своим мнением он поделился в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Но он в любом случае в нём будет принимать самое непосредственное участие. Eagle FC? Здесь тоже момент. Eagle FC на самом деле занимается профессиональная команда во главе с Шамилем Завуровым. Но я уверен, что мы Хабиба на турнирах Eagle FC, по крайней мере время от времени, точно будем видеть в качестве почётного гостя", — сказал Гаджиев.
Он отметил, что участие бойца в организации турниров и не нужно. При этом президент лиги AMC Fight Nights уверен, что Нурмагомедов будет приезжать на свои же бои, болеть за ребят и поддерживать таким образом устроителей. Однако собеседник издания допустил, что такое может происходить реже. Он также не исключил, что сократится финансовое участие спортсмена.
Ранее Лайф рассказывал, что Хабиба Нурмагомедова назвали лучшим тренером 2022 года в смешанных единоборствах (MMA). Его вклад в подготовку бойцов высшего уровня невозможно переоценить.
ТАСС / Шарифулин Валерий