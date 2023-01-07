Камил Гаджиев рассказал, каким образом Нурмагомедов может отстраниться от MMA

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что в его понимании Хабиб Нурмагомедов может отстраниться от индустрии MMA в том случае, если будет меньше погружаться в тренировочный процесс как таковой. Своим мнением он поделился в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Но он в любом случае в нём будет принимать самое непосредственное участие. Eagle FC? Здесь тоже момент. Eagle FC на самом деле занимается профессиональная команда во главе с Шамилем Завуровым. Но я уверен, что мы Хабиба на турнирах Eagle FC, по крайней мере время от времени, точно будем видеть в качестве почётного гостя", — сказал Гаджиев.

Он отметил, что участие бойца в организации турниров и не нужно. При этом президент лиги AMC Fight Nights уверен, что Нурмагомедов будет приезжать на свои же бои, болеть за ребят и поддерживать таким образом устроителей. Однако собеседник издания допустил, что такое может происходить реже. Он также не исключил, что сократится финансовое участие спортсмена.