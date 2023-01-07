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7 января, 19:25

Врач рассказал, когда не следует сбивать температуру при помощи лекарств

Терапевт Лишин призвал не сбивать температуру тела ниже 38 градусов

Сбивать температуру тела ниже 38 градусов не стоит, так как в это время организм пытается самостоятельно бороться с вирусом и реагирует на воспаление. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

"Повышение температуры тела — реакция на воспалительный процесс. Когда температура тела повышается и человек потеет, он выжигает все те вирусы и бактерии, которые попали в организм", — отметил специалист.

При этом если температура поднялась выше 38 градусов, то обойтись без помощи медикаментов нельзя, ведь организму в таком случае становится трудно бороться с вирусом лишь своими силами.

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Артур Белкин
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