Эрдоган призвал Грецию отказаться от "антитурецких планов" в Эгейском море

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Грецию отказаться от планов, направленных против республики, в Эгейском море. Он также отметил, что у Анкары нет цели "нанести удар по Афинам" ракетами.

"Греция должна отказаться от попыток ущемления прав и интересов Турции в регионе, в том числе в Эгейском море. До тех пор, пока нам не причиняется ущерба, мы не причиним вред", — заявил турецкий лидер во время открытия ряда объектов в Анталье, его слова приводит Anadolu .

Эрдоган также прокомментировал публикации греческих СМИ об угрозе от турецких ракет "Тайфун", напомнив, что в ходе последних испытаний снаряды этой модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 километр. При этом

он подчеркнул, что данный факт не должен быть поводом для беспокойства у Афин.