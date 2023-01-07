Эрдоган призвал Грецию отказаться от "антитурецких планов" в Эгейском море
Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Грецию отказаться от планов, направленных против республики, в Эгейском море. Он также отметил, что у Анкары нет цели "нанести удар по Афинам" ракетами.
"Греция должна отказаться от попыток ущемления прав и интересов Турции в регионе, в том числе в Эгейском море. До тех пор, пока нам не причиняется ущерба, мы не причиним вред", — заявил турецкий лидер во время открытия ряда объектов в Анталье, его слова приводит Anadolu.
Эрдоган также прокомментировал публикации греческих СМИ об угрозе от турецких ракет "Тайфун", напомнив, что в ходе последних испытаний снаряды этой модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 километр. При этом
он подчеркнул, что данный факт не должен быть поводом для беспокойства у Афин.
В свою очередь в Греции заявили, что способствуют безопасности в регионе и не пытаются навязать политику свершившихся фактов, защищают свой суверенитет и суверенные права. Об этом агентству новостей АМНА заявили греческие дипломатические источники.
"Греция способствует безопасности и стабильности в регионе, проводя внешнюю политику, основанную на нормах международного права и морского права, при полном соблюдении принципов Устава Организации Объединённых Наций", — сообщили собеседники издания.
При этом в Афинах подчеркнули, что страна осуждает все формы экспансионизма и ревизионизма, в контексте добрососедских отношений решая вопросы с, например, Италией и Египтом, с помощью неукоснительного применения норм международного права и права моря.
Ранее Лайф рассказывал, что Афины намерены построить забор вдоль реки Эврос (Марица), которая является границей Греции и государств ЕС с Турцией. Ограждение поможет бороться с нелегальными мигрантами.
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