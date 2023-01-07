В Югре сотрудники ДПС спасли водителя, который замёрз на трассе из-за сломавшегося КамАЗа

В Югре сотрудники ДПС спасли водителя, который вынужденно оказался на трассе в 36-градусный мороз. Дело в том, что его КамАЗ сломался в дороге, а согреваться пришлось подручными средствами: мужчина развёл костер из находившихся в машине вещей. Об этом заявили в УМВД РФ по региону.

Спасение водителя, который замёрз на трассе в Югре из-за сломавшегося КамАЗа. Видео © Управление МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО – Югре

"Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району капитан полиции Павел Вохрамеев и лейтенант полиции Дмитрий Федосеев, находясь на маршруте патрулирования, в районе 53-го километра автодороги Нягань – Талинка обнаружили стоящий на обочине КамАЗ. Грузовик сломался, а водитель в одиночку не смог устранить поломку", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что водитель отогрелся в патрульной машине госавтоинспекторов и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.