В результате столкновения двух поездов метро в Мехико пострадало 23 человека

При столкновении двух поездов метро в Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро на третьей линии пострадало 23 человека. Об этом сообщают местные власти. Инцидент произошёл утром 7 января.

Последствия аварии в метро в Мехико. Видео © Twitter / AlanAdameMX / avieu

Авария зафиксирована между станциями, находящимися в центре Мехико. Движение по третьей ветке, где и произошёл инцидент, было остановлено. Ранее агентство Reuters сообщало, что погибла одна женщина и пострадало 22 человека. Говорилось также о застрявших в вагонах людях, которые были заблокированы в результате повреждения поездов. Сейчас все спасены. Расследованием занимается прокуратура.

Пострадавшие на месте аварии в Мехико. Фото © Twitter / AntiTelevisaMx

Как пишет РИА "Новости", в опубликованных властями списках указаны люди в возрасте от 16 до 93 лет. По предварительным данным, согласно фамилиям пострадавших, все они местные жители.