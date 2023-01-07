В результате столкновения двух поездов метро в Мехико пострадало 23 человека
При столкновении двух поездов метро в Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро на третьей линии пострадало 23 человека. Об этом сообщают местные власти. Инцидент произошёл утром 7 января.
Последствия аварии в метро в Мехико. Видео © Twitter / AlanAdameMX / avieu
Авария зафиксирована между станциями, находящимися в центре Мехико. Движение по третьей ветке, где и произошёл инцидент, было остановлено. Ранее агентство Reuters сообщало, что погибла одна женщина и пострадало 22 человека. Говорилось также о застрявших в вагонах людях, которые были заблокированы в результате повреждения поездов. Сейчас все спасены. Расследованием занимается прокуратура.
Пострадавшие на месте аварии в Мехико. Фото © Twitter / AntiTelevisaMx
Как пишет РИА "Новости", в опубликованных властями списках указаны люди в возрасте от 16 до 93 лет. По предварительным данным, согласно фамилиям пострадавших, все они местные жители.
Ранее Лайф писал, что в Нью-Йорке внедорожник въехал в переполненный ресторан, пострадало 18 человек. По данным правоохранителей, инцидент произошёл, когда автомобили Audi и RAV4 столкнулись на дороге, затем внедорожник въехал в ресторан. При этом водитель второго авто скрылся с места происшествия.
Twitter / AlanAdameMX