"Берегите себя": Нурмагомедов попрощался со своей командой на фоне слухов об уходе из ММА

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в соцсетях попрощался со своей командой, с которой работал после завершения спортивной карьеры.

"Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья! Надеюсь, моё решение пойдёт только на пользу, обнял вас всех крепко! Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте", — написал Нурмагомедов.