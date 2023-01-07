"Берегите себя": Нурмагомедов попрощался со своей командой на фоне слухов об уходе из ММА
Хабиб Нурмагомедов попрощался со своей командой в ММА
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в соцсетях попрощался со своей командой, с которой работал после завершения спортивной карьеры.
"Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья! Надеюсь, моё решение пойдёт только на пользу, обнял вас всех крепко! Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте", — написал Нурмагомедов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Хабиб Нурмагомедов может оставить индустрию ММА и завершить тренерскую карьеру. Как заметил президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев, произойти это может в том случае, если боец будет меньше погружаться в тренировочный процесс.
ТАСС / Артём Геодакян