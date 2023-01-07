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7 января, 20:32

"Берегите себя": Нурмагомедов попрощался со своей командой на фоне слухов об уходе из ММА

Хабиб Нурмагомедов попрощался со своей командой в ММА

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в соцсетях попрощался со своей командой, с которой работал после завершения спортивной карьеры.

"Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья! Надеюсь, моё решение пойдёт только на пользу, обнял вас всех крепко! Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте", — написал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов назван лучшим тренером 2022 года

Хабиб Нурмагомедов назван лучшим тренером 2022 года

Ранее в СМИ появилась информация, что Хабиб Нурмагомедов может оставить индустрию ММА и завершить тренерскую карьеру. Как заметил президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев, произойти это может в том случае, если боец будет меньше погружаться в тренировочный процесс.

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ТАСС / Артём Геодакян

Артур Белкин

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