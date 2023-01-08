В Германии заявили, что не будут поставлять Киеву танки Leopard в одностороннем порядке

Германия не будет делать односторонних шагов в вопросе поставок Украине вооружения, в том числе и танков Leopard. Об этом редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль.

"Ни одна страна сейчас не поставляет такие тяжёлые танки, как Leopard 1 или Leopard 2", — заявил Клингбайль.

Он также заметил, что страны Запада показывают свою решимость в вопросе поддержки Украины, что наглядно отражает решение поставить Киеву боевые машины пехоты.