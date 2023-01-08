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7 января, 21:09

В Германии заявили, что не будут поставлять Киеву танки Leopard в одностороннем порядке

Германия не будет делать односторонних шагов в вопросе поставок Украине вооружения, в том числе и танков Leopard. Об этом редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль.

"Ни одна страна сейчас не поставляет такие тяжёлые танки, как Leopard 1 или Leopard 2", — заявил Клингбайль.

Он также заметил, что страны Запада показывают свою решимость в вопросе поддержки Украины, что наглядно отражает решение поставить Киеву боевые машины пехоты.

Немцы выступили против поставок ВСУ танков Leopard 2

Немцы выступили против поставок ВСУ танков Leopard 2

Ранее Лайф сообщал, что передавать танки Leopard Украине не намерена и Польша, о чём заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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DPA / Picture-alliance

Артур Белкин

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