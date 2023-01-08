Принц Гарри раскрыл подробности ссоры с королевским стилистом из-за тиары Меган Маркл

Принц Гарри раскрыл подробности свадебных приготовлений, и выяснилось, что радостные хлопоты были омрачены инцидентом, связанным с тиарой Меган Маркл. По словам герцога Сассекского, тогда королевский стилист Анджела Келли воспрепятствовала тому, чтобы предоставить столь важное украшение невесте заранее, когда та хотела примерить его с фатой и парикмахером.

Как пишет Daily Mail, принц в книге "Запасной" отметил, что изначально его супруге предложили для свадьбы (в мае 2018 года) тиару принцессы Дианы. Это было трогательно, по словам герцога, Меган потратила часы, примеряя украшение Дианы и прикрепляя его к своей фате. А затем к ним с предложением выбрать одну из диадем обратилась Елизавета II.

"Она даже пригласила нас в Букингемский дворец, чтобы их примерить. Помню, она сказала: "Пожалуйста, приходите", — говорится в книге.

Пара была допущена в королевскую гардеробную, где сам принц не был до этого ни разу. Там на выбор Меган предоставили пять тиар. Она остановила свой выбор на двух — изумрудной и с аквамаринами. При всём этом присутствовала Анджела Келли. Позднее, по словам Гарри, он просил её прислать диадемы в Кенсингтонский дворец на примерку. Но та, сославшись на то, что придётся вызывать полицейское сопровождение, отказала. Позднее, рассказал принц, разрешение они всё же заполучили исключительно под расписку, и в его памяти это осталось навсегда как очень неприятный момент.

"Она смерила меня таким взглядом, что у меня по спине пробежали мурашки. По её лицу читалось явное предостережение, что это ещё не конец", — рассказал герцог.

В результате на Меган Маркл на свадебной церемонии была алмазная тиара королевы Марии Текской. Она получила её на свою свадьбу в подарок от представителей округа Линкольн в США в 1893 году. В центре тиары — брошь из десяти бриллиантов. О госпоже Келли издание пишет, что та пришла на службу помощницей костюмера и прошла долгий путь, пока не заполучила ключи от королевской гардеробной. А конфузы и конфликты с диадемой на церемонию Гарри и Меган были, как отмечает агентство, не последними терниями в процессе подготовки. Также долго, к примеру, решалось, можно ли разведённой Маркл надевать фату.