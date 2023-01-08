Байден поздравил нового спикера Палаты представителей США, которого избрали с 15-го раза
Байден поздравил нового спикера Палаты представителей США Маккарти с избранием на пост
Президент США Джо Байден поздравил с избранием на пост спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент сегодня днём провёл разговор со спикером Маккарти, чтобы выразить ему свои поздравления", — заявили в американской администрации.
Напомним, в США с 15-й попытки всё-таки выбрали нового спикера Палаты представителей. По итогам состоявшегося в ночь на субботу голосования новым спикером избрали Кевина Маккарти, поставив точку в четырёхдневных дебатах.
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AP / TASS