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7 января, 21:58

Байден поздравил нового спикера Палаты представителей США, которого избрали с 15-го раза

Байден поздравил нового спикера Палаты представителей США Маккарти с избранием на пост

Президент США Джо Байден поздравил с избранием на пост спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент сегодня днём провёл разговор со спикером Маккарти, чтобы выразить ему свои поздравления", заявили в американской администрации.

Медведев проиллюстрировал выборы нового спикера США

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Напомним, в США с 15-й попытки всё-таки выбрали нового спикера Палаты представителей. По итогам состоявшегося в ночь на субботу голосования новым спикером избрали Кевина Маккарти, поставив точку в четырёхдневных дебатах.

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AP / TASS

Артур Белкин

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