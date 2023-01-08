Байден поздравил нового спикера Палаты представителей США, которого избрали с 15-го раза

Президент США Джо Байден поздравил с избранием на пост спикера Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент сегодня днём провёл разговор со спикером Маккарти, чтобы выразить ему свои поздравления", — заявили в американской администрации.