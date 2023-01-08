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Регион
Опубликовано 7 января 2023, 22:42

Олимпийский чемпион и экс-игрок ПСЖ М’Бами умер в возрасте 40 лет

Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее и бывший полузащитник клубов ПСЖ, "Марсель", "Гавр" и ряда других команд, камерунский футболист Модест МБами умер в возрасте 40 лет от сердечного приступа. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

"ПСЖ с глубокой грустью узнал о сегодняшней кончине нашего бывшего игрока Модеста М’Бами. Клуб выражает искренние соболезнования его семье и близким", — говорится в сообщении на сайте парижан.

Полузащитник стал одним из героев Олимпиады-2000, забив решающий гол в финале турнира в ворота сборной Бразилии, которая считалась фаворитом Игр. В составе ПСЖ он выступал с 2003 по 2006 год, проведя в общей сложности 83 матча.

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Ранее Лайф рассказывал, что бронзовый призёр ЧМ-1990, экс-игрок "Челси", "Ювентуса" и ряда других команд, а также сборной Италии Джанлука Виалли умер на 59-м году жизни. Долгое время он боролся с раком поджелудочной железы.

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Артур Белкин
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