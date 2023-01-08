Олимпийский чемпион и экс-игрок ПСЖ М’Бами умер в возрасте 40 лет

Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее и бывший полузащитник клубов ПСЖ, "Марсель", "Гавр" и ряда других команд, камерунский футболист Модест М’Бами умер в возрасте 40 лет от сердечного приступа. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

"ПСЖ с глубокой грустью узнал о сегодняшней кончине нашего бывшего игрока Модеста М’Бами. Клуб выражает искренние соболезнования его семье и близким", — говорится в сообщении на сайте парижан.

Полузащитник стал одним из героев Олимпиады-2000, забив решающий гол в финале турнира в ворота сборной Бразилии, которая считалась фаворитом Игр. В составе ПСЖ он выступал с 2003 по 2006 год, проведя в общей сложности 83 матча.