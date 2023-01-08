Россиян окружают десятки новых штаммов ковида, рассказал Гинцбург
Гинцбург заявил о десятках штаммов ковида, циркулирующих в РФ
В России в данный момент циркулируют десятки различных видов CoViD-19. От исходного варианта того же подвида коронавируса — "омикрона" — они отличаются многим. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного "омикрона" очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать", — сказал Гинцбург ТАСС.
Учёный образно назвал окружающие россиян подвиды ковида "детьми штаммов". Он отметил, что это гибриды, возникшие в результате генетического обмена различных вариантов коронавируса.
"Поэтому называть их "омикроном" не совсем правильно, это генетически полноценный обмен, фактически "дети" двух штаммов", — сказал Гинцбург.
Ранее Лайф писал, что в России не выявили случаев заражения новым подвариантом омикрон-штамма "кракен". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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