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7 января, 22:36

Россиян окружают десятки новых штаммов ковида, рассказал Гинцбург

Гинцбург заявил о десятках штаммов ковида, циркулирующих в РФ

В России в данный момент циркулируют десятки различных видов CoViD-19. От исходного варианта того же подвида коронавируса — "омикрона" — они отличаются многим. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного "омикрона" очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать", — сказал Гинцбург ТАСС.

Учёный образно назвал окружающие россиян подвиды ковида "детьми штаммов". Он отметил, что это гибриды, возникшие в результате генетического обмена различных вариантов коронавируса.

"Поэтому называть их "омикроном" не совсем правильно, это генетически полноценный обмен, фактически "дети" двух штаммов", — сказал Гинцбург.

Европейцев призвали готовиться к плохим новостям из-за "кракена"

Европейцев призвали готовиться к плохим новостям из-за "кракена"

Ранее Лайф писал, что в России не выявили случаев заражения новым подвариантом омикрон-штамма "кракен". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Freepik

Арина Родионова
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