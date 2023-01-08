Россиян окружают десятки новых штаммов ковида, рассказал Гинцбург

В России в данный момент циркулируют десятки различных видов CoViD-19. От исходного варианта того же подвида коронавируса — "омикрона" — они отличаются многим. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного "омикрона" очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать", — сказал Гинцбург ТАСС.

Учёный образно назвал окружающие россиян подвиды ковида "детьми штаммов". Он отметил, что это гибриды, возникшие в результате генетического обмена различных вариантов коронавируса.

"Поэтому называть их "омикроном" не совсем правильно, это генетически полноценный обмен, фактически "дети" двух штаммов", — сказал Гинцбург.